Ciné Plus Limousin Le chant des forêts Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure

Salle des fêtes Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Le chant des forêts .
Synopsis Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
Salle des fêtes Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
