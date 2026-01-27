Ciné Plus Limousin Les enfants vont bien Flavignac

Ciné Plus Limousin Les enfants vont bien

Salle des fêtes Flavignac Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : 2026-02-04

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Les enfants vont bien .

Synopsis Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre, sidérée, le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. .

Salle des fêtes Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

