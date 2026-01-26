Ciné Plus Limousin L’étranger Salle Georges Méliès Nexon

Ciné Plus Limousin L’étranger

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film L’étranger .

Synopsis Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau, puis il reprend sa vie de tous les jours. Son voisin vient alors perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches, jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb. .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

