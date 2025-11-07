Ciné Plus Limousin Regarde Salle Georges Méliès Nexon

Ciné Plus Limousin Regarde

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Regarde .

Synopsis Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

English : Ciné Plus Limousin Regarde

German : Ciné Plus Limousin Regarde

Italiano :

Espanol : Ciné Plus Limousin Regarde

L’événement Ciné Plus Limousin Regarde Nexon a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus