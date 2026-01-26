Ciné Plus Limousin Vie privée Salle Georges Méliès Nexon

Ciné Plus Limousin Vie privée

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Vie privée .

Synopsis Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

