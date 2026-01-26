Ciné Plus Limousin Zootopie 2 Salle Georges Méliès Nexon
Ciné Plus Limousin Zootopie 2 Salle Georges Méliès Nexon vendredi 6 février 2026.
Ciné Plus Limousin Zootopie 2
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Zoootopie 2 .
Synopsis Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d’un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
