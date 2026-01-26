Ciné Plus Limousin Zootopie 2 Salle Georges Méliès Nexon

Ciné Plus Limousin Zootopie 2

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Zoootopie 2 .

Synopsis Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d’un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

