Ciné Pocket Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

La vie en gros

Film suivi d’un atelier Ciné Pocket, pour réaliser un petit film avec ce que tu as dans la poche, ton téléphone portable !

C’est la rentrée. Ben trouve que ses camarades ont changé. Il aimerait que Claire s’intéresse à lui mais son poids le complexe. Cette année scolaire les fera grandir et comprendre que l’essentiel n’est pas ce à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent…. .

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Pocket

Life in a nutshell

Film followed by a Ciné Pocket workshop, to make a short film with what you’ve got in your pocket your cell phone!

German :

Das Leben im Großen

Film mit anschließendem Ciné Pocket-Workshop, um einen kleinen Film mit dem zu drehen, was du in deiner Tasche hast deinem Handy!

Italiano :

La vita in breve

Film seguito da un workshop Ciné Pocket, per realizzare un cortometraggio con qualsiasi cosa abbiate in tasca, il vostro cellulare!

Espanol : Ciné Pocket

La vida en pocas palabras

Película seguida de un taller Ciné Pocket, para realizar un cortometraje con lo que lleves en el bolsillo: ¡tu teléfono móvil!

