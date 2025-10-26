Ciné Pocket Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Pocket Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 26 octobre 2025.
Ciné Pocket
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
2025-10-26
La vie en gros
Film suivi d’un atelier Ciné Pocket, pour réaliser un petit film avec ce que tu as dans la poche, ton téléphone portable !
C’est la rentrée. Ben trouve que ses camarades ont changé. Il aimerait que Claire s’intéresse à lui mais son poids le complexe. Cette année scolaire les fera grandir et comprendre que l’essentiel n’est pas ce à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent…. .
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Ciné Pocket
Life in a nutshell
Film followed by a Ciné Pocket workshop, to make a short film with what you’ve got in your pocket your cell phone!
German :
Das Leben im Großen
Film mit anschließendem Ciné Pocket-Workshop, um einen kleinen Film mit dem zu drehen, was du in deiner Tasche hast deinem Handy!
Italiano :
La vita in breve
Film seguito da un workshop Ciné Pocket, per realizzare un cortometraggio con qualsiasi cosa abbiate in tasca, il vostro cellulare!
Espanol : Ciné Pocket
La vida en pocas palabras
Película seguida de un taller Ciné Pocket, para realizar un cortometraje con lo que lleves en el bolsillo: ¡tu teléfono móvil!
