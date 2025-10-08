CINÉ-POÉSIE POUR ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols

CINÉ-POÉSIE POUR ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

Marvejols Lozère

La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propose une projection pour enfants de 13 ciné-poèmes d’Apollinaire.

Inscriptions et renseignements 04 66 32 27 85.

Marvejols 48100 Lozère Occitanie

English :

The Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon offers a children?s screening of 13 ciné-poèmes by Apollinaire.

Registration and information: 04 66 32 27 85.

German :

Die Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon bietet eine Vorführung für Kinder mit 13 Filmgedichten von Apollinaire.

Anmeldungen und Informationen: 04 66 32 27 85.

Italiano :

La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propone una proiezione per bambini di 13 film di Apollinaire.

Iscrizione e informazioni: 04 66 32 27 85.

Espanol :

La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon ofrece una proyección infantil de 13 ciné-poèmes de Apollinaire.

Inscripción e información: 04 66 32 27 85.

