CINÉ-POÉSIE POUR ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES
Marvejols Lozère
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propose une projection pour enfants de 13 ciné-poèmes d’Apollinaire.
Inscriptions et renseignements 04 66 32 27 85.
Marvejols 48100 Lozère Occitanie
English :
The Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon offers a children?s screening of 13 ciné-poèmes by Apollinaire.
Registration and information: 04 66 32 27 85.
German :
Die Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon bietet eine Vorführung für Kinder mit 13 Filmgedichten von Apollinaire.
Anmeldungen und Informationen: 04 66 32 27 85.
Italiano :
La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propone una proiezione per bambini di 13 film di Apollinaire.
Iscrizione e informazioni: 04 66 32 27 85.
Espanol :
La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon ofrece una proyección infantil de 13 ciné-poèmes de Apollinaire.
Inscripción e información: 04 66 32 27 85.
