Pour clôturer cette belle saison 2024-2025, l’association Comptoir du Doc vous invite au Café associatif des Gallets pour une journée « Ciné-poésie : sur la route ». A la croisée des chemins entre cinéma et poésie, une excursion à pleine vitesse sur les routes d’Amérique, autour des ronds-points de Saintonge, ou dans l’élancée d’un train.

Une journée gratuite, où la poésie infuse le cinéma et vice-versa.

Au programme : documentaires sonores, ateliers d’écriture, projection de films dans une caravane, brunch et café ouvert en continu.

Nous aurons le plaisir de recevoir l’écrivaine Virginie Gautier. Férue de cartes et de paysages, elle place les questions d’espace et de déplacement au coeur de son écriture. Elle proposera un atelier d’écriture déambulant dans le quartier.

* **à midi :** brunch poétique (gratuit [sur inscription](https://www.helloasso.com/associations/comptoir-du-doc/evenements/cine-poesie-brunch-poetique))

* **14h :** écoute sonore de documentaires

* **À partir de 14h30 et en accès libre toute l’après-midi :**

* Diffusion de courts-métrages en lien avec la thématique du road-trip, en boucle d’1h-1h30 dans une caravane

* Ateliers d’écriture poétique

* Atelier d’écriture de cartes postales

* Atelier d’écriture en cadavre exquis à la machine à écrire.

* Atelier d’écriture itinérant avec Virginie Gautier (5€, [sur inscription](https://www.helloasso.com/associations/comptoir-du-doc/evenements/cine-poesie-atelier-d-ecriture-avec-virginie-gautier?_gl=1%2a999m0t%2a_gcl_au%2aODAyMzgwMzIzLjE3NDQyMTA3NDguMTI0ODYyNTcuMTc0OTU0MDE3NS4xNzQ5NTQwMTc1))

* **18h :** Lecture de textes par Virginie Gautier

* **19h :** Projection du film NO SEX LAST NIGHT de Sophie Calle et Greg Shephard

Début : 2025-06-15T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T20:00:00.000+02:00

02 23 42 44 37 lorene@comptoirdudoc.org https://comptoirdudoc.org/%C3%A9v%C3%A8nement/cine-poesie-sur-la-route/

Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine