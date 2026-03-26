Ciné Pop

Rue du Général Auguste la Houlle Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Ciné Pop

8 court-métrages sur la thématique du printemps

Soirée organisée par l’Association Vidéo Graphie .

Rue du Général Auguste la Houlle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 59 90 26 78

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English :

L’événement Ciné Pop Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon