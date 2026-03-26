Ciné Pop Auray
Ciné Pop Auray vendredi 3 avril 2026.
Ciné Pop
Rue du Général Auguste la Houlle Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Ciné Pop
8 court-métrages sur la thématique du printemps
Soirée organisée par l’Association Vidéo Graphie .
Rue du Général Auguste la Houlle Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 59 90 26 78
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English :
L’événement Ciné Pop Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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