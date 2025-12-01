Ciné-pop corn de Noël Place Vitoria – Angoulême
Ciné-pop corn de Noël Place Vitoria – Angoulême vendredi 12 décembre 2025.
Ciné-pop corn de Noël
Place Vitoria – Médiathèque de Ma Campagne Angoulême Charente
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Venez profiter de la projection surprise d’un film familial de fin d’année. Seul.e ou en famille, prenez votre ticket, vos pop-corns etninstallez-vous !
Place Vitoria – Médiathèque de Ma Campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 07 17
English :
Come and enjoy a surprise screening of an end-of-year family movie. Alone or with your family, grab your ticket, your popcorn and settle in!
German :
Genießen Sie eine Überraschungsvorführung eines Familienfilms zum Jahresende. Ob allein oder mit der Familie, nehmen Sie Ihre Eintrittskarte, Ihr Popcorn und lehnen Sie sich zurück!
Italiano :
Venite a godervi la proiezione a sorpresa di un film per famiglie di fine anno. Da soli o in famiglia, prendete il vostro biglietto, i popcorn e mettetevi comodi!
Espanol :
Venga a disfrutar de una proyección sorpresa de una película familiar de fin de curso. Solo o en familia, coge tu entrada, tus palomitas y acomódate
L’événement Ciné-pop corn de Noël Angoulême a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême