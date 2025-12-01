Ciné-pop corn de Noël Place Vitoria – Angoulême

Ciné-pop corn de Noël

Place Vitoria – Médiathèque de Ma Campagne Angoulême Charente

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Venez profiter de la projection surprise d’un film familial de fin d’année. Seul.e ou en famille, prenez votre ticket, vos pop-corns etninstallez-vous !

+33 5 45 61 07 17

English :

Come and enjoy a surprise screening of an end-of-year family movie. Alone or with your family, grab your ticket, your popcorn and settle in!

German :

Genießen Sie eine Überraschungsvorführung eines Familienfilms zum Jahresende. Ob allein oder mit der Familie, nehmen Sie Ihre Eintrittskarte, Ihr Popcorn und lehnen Sie sich zurück!

Italiano :

Venite a godervi la proiezione a sorpresa di un film per famiglie di fine anno. Da soli o in famiglia, prendete il vostro biglietto, i popcorn e mettetevi comodi!

Espanol :

Venga a disfrutar de una proyección sorpresa de una película familiar de fin de curso. Solo o en familia, coge tu entrada, tus palomitas y acomódate

