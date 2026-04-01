Frasne

Ciné pour petites oreilles

Médiathèque Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-06-17

Projection de petits courts-métrages adaptés au jeune public.

Pour les enfants de 4 à 7 ans. .

Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Ciné pour petites oreilles

L’événement Ciné pour petites oreilles Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS