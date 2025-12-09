CINE POUSSETTE Cinéma Le vox Mayenne

CINE POUSSETTE

Cinéma Le vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 5.6 – 5.6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Ciné poussette, des sorties au ciné pour les parents avec bébé.

Des séances de cinéma adaptées aux parents accompagnés de bébés de 0 à 12 mois… pour profiter pleinement d’un film pour soi après l’arrivée de bébé sans frais de garde, ni organisation à penser !

Une salle aménagée pour l’accueil et le confort de bébé lumière tamisée, table à langer, volume sonore diminué… Poussette, biberon, tétée, gazouillis et petites larmes sont bienvenus pendant la projection !

Tarif 5,60 € personne et gratuit pour bébé jusqu’à 12 mois.

Tous les 2e mardi de chaque mois à 14h.

Matériel à disposition chauffe-biberon, tapis et jeux d’éveil, table à langer.

Programmation disponible sur le site internet du cinéma Le Vox Mayenne.

Les séances ciné-poussette sont ouvertes à tout public. .

Cinéma Le vox 16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88 contact@levoxmayenne.fr

English :

Ciné poussette, cinema outings for parents with babies.

German :

Ciné poussette, Kinobesuche für Eltern mit Babys.

Italiano :

Ciné poussette, uscite al cinema per genitori con bambini.

Espanol :

Ciné poussette, salidas al cine para padres con bebés.

L’événement CINE POUSSETTE Mayenne a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne