CINE POUSSETTE Cinéma Le vox Mayenne
CINE POUSSETTE Cinéma Le vox Mayenne mardi 9 décembre 2025.
CINE POUSSETTE
Cinéma Le vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 5.6 – 5.6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 14:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Ciné poussette, des sorties au ciné pour les parents avec bébé.
Des séances de cinéma adaptées aux parents accompagnés de bébés de 0 à 12 mois… pour profiter pleinement d’un film pour soi après l’arrivée de bébé sans frais de garde, ni organisation à penser !
Une salle aménagée pour l’accueil et le confort de bébé lumière tamisée, table à langer, volume sonore diminué… Poussette, biberon, tétée, gazouillis et petites larmes sont bienvenus pendant la projection !
Tarif 5,60 € personne et gratuit pour bébé jusqu’à 12 mois.
Tous les 2e mardi de chaque mois à 14h.
Matériel à disposition chauffe-biberon, tapis et jeux d’éveil, table à langer.
Programmation disponible sur le site internet du cinéma Le Vox Mayenne.
Les séances ciné-poussette sont ouvertes à tout public. .
Cinéma Le vox 16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88 contact@levoxmayenne.fr
English :
Ciné poussette, cinema outings for parents with babies.
German :
Ciné poussette, Kinobesuche für Eltern mit Babys.
Italiano :
Ciné poussette, uscite al cinema per genitori con bambini.
Espanol :
Ciné poussette, salidas al cine para padres con bebés.
