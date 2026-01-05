Ciné Poussins Tom le chat à la recherche du doudou perdu Montbazon
Ciné Poussins Tom le chat à la recherche du doudou perdu Montbazon dimanche 1 février 2026.
Ciné Poussins Tom le chat à la recherche du doudou perdu
10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Ciné Poussins avec le film d’animation Tom le chat, à la recherche du doudou perdu Dimanche 1 février à 10h30
La projection est suivie d’un atelier créatif, animé par l’équipe du Générique.
Réservez vos places
Ciné Poussins avec le film d’animation Tom le chat, à la recherche du doudou perdu Dimanche 1 février à 10h30
La projection est suivie d’un atelier créatif, animé par l’équipe du Générique.
Réservez vos places .
10 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné Poussins with the animated film Tom le chat, à la recherche du doudou perdu Sunday, February 1 at 10:30 a.m
The screening is followed by a creative workshop led by the Générique team.
Book your tickets
L’événement Ciné Poussins Tom le chat à la recherche du doudou perdu Montbazon a été mis à jour le 2026-01-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme