Ciné Poussins Tom le chat à la recherche du doudou perdu Montbazon

Ciné Poussins avec le film d’animation Tom le chat, à la recherche du doudou perdu Dimanche 1 février à 10h30

La projection est suivie d’un atelier créatif, animé par l’équipe du Générique.

Réservez vos places

10 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com

English :

Ciné Poussins with the animated film Tom le chat, à la recherche du doudou perdu Sunday, February 1 at 10:30 a.m

The screening is followed by a creative workshop led by the Générique team.

Book your tickets

