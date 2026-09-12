Ciné précédé d’un concert The Artist Langeac
vendredi 25 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Ciné précédé d’un concert The Artist
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
Hollywood, 1927. George Valentin is a silent film star who’s all smiles. The arrival of talkies will send him into oblivion. Peppy Miller, a young extra, will, on the other hand, be catapulted to stardom.
L’événement Ciné précédé d’un concert The Artist Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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