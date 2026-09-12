Informations pratiques

Langeac

Ciné précédé d’un concert The Artist

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.

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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Hollywood, 1927. George Valentin is a silent film star who’s all smiles. The arrival of talkies will send him into oblivion. Peppy Miller, a young extra, will, on the other hand, be catapulted to stardom.

L’événement Ciné précédé d’un concert The Artist Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier