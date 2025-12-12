Ciné-projection Le Dictateur Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-projection Le Dictateur

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Projection du film Le Dictateur de Charlie Chaplin.

Séance en présence de Thierry Planès, créateur et directeur artistique de Mondoclowns.

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné-projection Le Dictateur

Screening of Charlie Chaplin’s The Great Dictator.

In the presence of Thierry Planès, creator and artistic director of Mondoclowns.

