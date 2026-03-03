Ciné psicine Vaiana 2 L’Aquapolis Limoges

Ciné psicine Vaiana 2

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

L’Aquapolis propose une soirée exceptionnelle placée sous le signe du divertissement et de la convivialité avec son ciné piscine. Le concept ? Profiter d’une projection grand format…confortablement installé dans le bassin olympique, les pieds dans l’eau. Une expérience originale et immersive qui séduit petits et grands.

Pour cette édition, place à l’évasion avec la projection de Vaiana 2. Les spectateurs embarqueront pour un nouveau voyage aux côtés de l’intrépide navigatrice, dans une aventure haute en couleurs mêlant humour, émotions et paysages spectaculaires. Une programmation idéale pour partager un moment magique en famille ou entre amis.

Bouées gonflables, ambiance chaleureuse et éclaboussures viendront compléter cette séance cinéma pas comme les autres !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur le site web en lien. .

