Ciné P’tiot mon beau sapin Thann

Ciné P’tiot mon beau sapin

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Ciné P’tiot Mon beau sapin , une séance cinéma dès 2–3 ans avec film, discussion, boisson et atelier créatif pour prolonger la magie du 7 art.

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Ciné P?tiot: Mon beau sapin (My beautiful fir tree), a cinema screening for 2?3 year olds with film, discussion, drink and creative workshop to prolong the magic of the 7th art.

German :

Ciné P?tiot: Mon beau sapin , eine Filmvorführung ab 2?3 Jahren mit Film, Diskussion, Getränk und Kreativworkshop, um die Magie der 7. Kunst zu verlängern.

Italiano :

Ciné P?tiot: Mon beau sapin , proiezione cinematografica per bambini di 2 o 3 anni con film, discussione, aperitivo e laboratorio creativo per prolungare la magia della settima arte.

Espanol :

Ciné P?tiot: Mon beau sapin , una proyección de cine para niños de 2 a 3 años con película, debate, bebida y taller creativo para prolongar la magia del séptimo arte.

