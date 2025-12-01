CINE P’TIT DEJ MJC CINE 113 Castanet-Tolosan

CINE P’TIT DEJ

MJC CINE 113 20 Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 11:30:00

2025-12-14

Venez passer un moment convivial et profiter d’un p’tit dej offert avant la projection du film Premières neiges .

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

Durée 0h37

A partir de 3 ans

Des biscuits et des jus de fruits seront servit avant la séance. .

Come and spend a convivial moment and enjoy a free breakfast before the screening of the film Premières neiges .

