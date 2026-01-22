Ciné P’tit déj Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Ciné P’tit déj

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dès 4 ans Ce film est une pépite pour parler de ces petites angoisses qui paraissent énormes à leur âge: Et toi, qu’est-ce qui te fait peur? , Comment tu fais pour oser? . Pas de violence, pas de contenu sensible, mais une émotion bien présente.

.

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages 4 and up: This film is a nugget for talking about those little anxieties that seem so huge at their age: And you, what scares you? , How do you dare? No violence, no sensitive content, but plenty of emotion.

L’événement Ciné P’tit déj Montendre a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge