Ciné p’tit déj Rue des Sports Plouescat

Ciné p’tit déj

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:15:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Ciné p’tit déj

Au programme petit déjeuner à 9H15, puis visionnage du film d’animation Jumpers au cinéma Le Dauphin .

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

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English : Ciné p’tit déj

L’événement Ciné p’tit déj Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX