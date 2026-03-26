Ciné p’tit déj Rue des Sports Plouescat
Ciné p’tit déj Rue des Sports Plouescat dimanche 29 mars 2026.
Ciné p’tit déj
Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:15:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Ciné p’tit déj
Au programme petit déjeuner à 9H15, puis visionnage du film d’animation Jumpers au cinéma Le Dauphin .
Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné p’tit déj
L’événement Ciné p’tit déj Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
Prochains événements à Plouescat (Finistère)
- Kafé Breizh Médiathèque l’Atelier Plouescat — 26 mars 2026
- Club de lecture, Médiathèque l’Atelier Plouescat — 26 mars 2026
- Animation DJ DJ Karl Casino Partouche Plouescat Plouescat — 27 mars 2026
- Troc plantes de printemps Médiathèque L’Atelier Plouescat — 28 mars 2026
- Concert Trio Stéphane Belmondo -Thomas Bramerie -Vittorio Silvestri L’Atelier Plouescat — 28 mars 2026