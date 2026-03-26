Ciné p’tit déj Rue des Sports Plouescat

Ciné p’tit déj Rue des Sports Plouescat dimanche 29 mars 2026.

Ciné p’tit déj

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:15:00
fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :
2026-03-29

Ciné p’tit déj
Au programme petit déjeuner à 9H15, puis visionnage du film d’animation Jumpers au cinéma Le Dauphin   .

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English : Ciné p’tit déj

L’événement Ciné p’tit déj Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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