Ciné P’tit Déj Première Neiges Léognan

En ouverture de 14ème édition de ÇA CARTOON À LÉOGNAN, et avant le SUPER WEEK-END , le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance Ciné-P’tit dej’ (un goûter + un film)

Mardi 23 décembre à 10h00

Le film

PREMIÈRES NEIGES

Un programme de courts métrages > 2025 > 40 min > Pour les 3/5 ans

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .

Rue du 19 Mars 1962 Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

