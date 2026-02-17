Ciné P’tits Mômes Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 11:00 – 11:45

Gratuit : non 4 euros Tarif unique : 4 euros par personne Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Le dimanche, à 11h, une séance pour les tout-petits.Une programmation de fims d’animation venus de tous les pays du monde et d’une durée adaptée aux enfants de 3 à 5 ans.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/87/cine-prtits-momes-au-cinema-bonne-garde.html



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