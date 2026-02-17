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Ciné P’tits Mômes Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
dimanche 22 novembre 2026 · Ciné-Théâtre Bonne Garde · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 11:00 – 11:45
Gratuit : non 4 euros Tarif unique : 4 euros par personne Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
Le dimanche, à 11h, une séance pour les tout-petits.Une programmation de fims d’animation venus de tous les pays du monde et d’une durée adaptée aux enfants de 3 à 5 ans.
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/87/cine-prtits-momes-au-cinema-bonne-garde.html
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