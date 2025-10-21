CINÉ PYJAMA JEUNE PUBLIC CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ PYJAMA JEUNE PUBLIC
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-10-21 19:30:00
2025-10-21
Une séance comme vous l’avez toujours rêvée en pyjama au cinéma !
Venez en pyjama et participez à des animations et ateliers créatifs ! Ateliers ludiques et jeux, suivi d’une séance de Hooper et le secret de la marmotte.
Conseillé à partir de 6 ans. .
English :
A session like you’ve always dreamed of: in your pyjamas at the cinema!
German :
Eine Vorstellung, wie Sie sie sich schon immer gewünscht haben: im Pyjama ins Kino!
Italiano :
Una proiezione come l’avete sempre sognata: in pigiama al cinema!
Espanol :
Una proyección como siempre había soñado: ¡en pijama en el cine!
