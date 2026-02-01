CINÉ PYJAMA CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-02-24 19:30:00
fin : 2026-02-24 21:00:00
2026-02-24
Profitez des vacances pour vous apprêter de vos plus beaux pyjamas et participer à cette soirée pyjama au cinéma le régent !
Au programme de cette soirée Super Charlie, un super héros, taille 6 mois !
Will âgé de 10 ans, a toujours rêvé de devenir un super-héros et de lutter contre le crime aux côtés de son père, policier. Mais, son rêve est brutalement remis en cause à la naissance de son petit frère Charlie. Non seulement ce nourrisson attire toute l’attention de la famille et au-delà, mais Will découvre que Charlie a des super-pouvoirs … Lorsqu’un super-vilain et un scientifique dérangé mettent en œuvre un plan diabolique, Charlie, coaché par son grand frère, va alors endosser le costume de super-héros pour sauver le monde !… Y parviendront-ils ?
Durée 1h20
Genre Animation, Famille, Aventure, Comédie, Fantastique
Réalisation Jon Holmberg 7 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
Make the most of the vacations by dressing up in your best pyjamas and taking part in this pyjama party at the cinema le régent!
