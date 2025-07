CINÉ-QLAC EN PLEIN AIR Lieu-dit Lac Barbazan

Lieu-dit Lac LAC DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne

Début : 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-08-01

Projection suivie d’un temps d’échange du film « La promesse d’un été ».

Proposé par Qlac (la collective queer lesbienne alternative du comminges).

Boissons et popcorn.

« Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Alors qu’elle doit faire face au suicide de sa mère, elle fait la rencontre de Grace, une adolescente fougueuse. Très vite, elles nouent des liens étroits, s’enseignent les joies de la vie et tombent amoureuses l’une de l’autre. Mais leur été idyllique ne peut pas durer éternellement et alors que le monde des adultes se referme sur elles, l’amour de Grace sera t-il assez fort pour maintenir Claudia à flot ? » .

LAC DE BARBAZAN Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 30 06

Screening followed by discussion of the film « La promesse d’un été ».

Vorführung und anschließender Austausch des Films « La promesse d’un été » (Das Versprechen eines Sommers).

Proiezione seguita da una discussione sul film « La promesse d’un été ».

Proyección seguida de un debate sobre la película « La promesse d’un été ».

