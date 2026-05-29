Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt Hérouville-Saint-Clair
Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt Hérouville-Saint-Clair vendredi 14 août 2026.
Hérouville-Saint-Clair
Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt
Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Projection en plein air dans le cadre de quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt (de Chris Sanders, 2020, 1H40)
Venez profitez en famille de cette projection à la tombée de la nuit.
Projection en plein air dans le cadre de quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt (de Chris Sanders, 2020, 1H40)
Venez profitez en famille de cette projection à la tombée de la nuit. .
Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 33 11
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English : Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt
Open-air screening as part of the summer quarter at Haute Folie: The Call of the Forest (by Chris Sanders, 2020, 1H40)
Come and enjoy this family screening at dusk.
L’événement Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer
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