Hérouville-Saint-Clair

Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt

Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Projection en plein air dans le cadre de quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt (de Chris Sanders, 2020, 1H40)

Venez profitez en famille de cette projection à la tombée de la nuit.

Projection en plein air dans le cadre de quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt (de Chris Sanders, 2020, 1H40)

Venez profitez en famille de cette projection à la tombée de la nuit. .

Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 33 11

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English : Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt

Open-air screening as part of the summer quarter at Haute Folie: The Call of the Forest (by Chris Sanders, 2020, 1H40)

Come and enjoy this family screening at dusk.

L’événement Ciné quartier d’été à la Haute Folie L’appel de la Forêt Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer