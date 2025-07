Ciné quartiers Cocorico Brives-Charensac

2025-07-06

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres.

Camping d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69

English :

About to get married, Alice and François decide to reunite their two families. To mark the occasion, they offer their parents an original gift: DNA tests so that each of them can discover the origins of their ancestors.

German :

Alice und François stehen kurz vor ihrer Hochzeit und beschließen, ihre beiden Familien zu vereinen. Zu diesem Anlass halten sie für ihre Eltern ein originelles Geschenk bereit: DNA-Tests, mit denen jeder die Herkunft seiner Vorfahren herausfinden kann.

Italiano :

In procinto di sposarsi, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Per l’occasione, fanno un regalo originale ai loro genitori: il test del DNA per scoprire le origini dei loro antenati.

Espanol :

A punto de casarse, Alice y François deciden reunir a sus dos familias. Para celebrarlo, hacen un original regalo a sus padres: pruebas de ADN para que cada uno descubra el origen de sus antepasados.

