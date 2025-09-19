CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes
Entrée libre
Ciné-Quiz au Bar du TNB ! Pour ce premier rendez-vous de cette nouvelle saison, venez jouer avec Clemence et Dona.
Venez jouer au Bar du TNB ! Seul·e ou en équipe.
Accès gratuit.
Début : 2025-09-19T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-19T22:00:00.000+02:00
cinema@t-n-b.fr
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine