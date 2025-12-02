CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes Vendredi 19 décembre, 19h45 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ciné-Quiz au Bar du TNB nouvelle saison ! Venez jouer seul·e ou en équipe.

Le TNB vous invite à un ciné-quiz déjanté !

Pierre vous propose un quiz décalé pour secouer votre culture ciné : images détournées, bandes-son piégées et clins d’œil inattendus ! Cinéphiles pointu·es, curieuses et curieux, il y en aura pour tous les goûts.

Un seul mot d’ordre : s’amuser avant tout !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T19:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T22:00:00.000+01:00

1

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine