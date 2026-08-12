CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma du TNB · Rennes
Informations pratiques
CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes Vendredi 11 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Ciné-Quiz au Bar du TNB ! Venez jouer seul·e ou en équipe.
Le TNB vous invite à un ciné-quiz déjanté !
Pierre vous propose un quiz décalé pour secouer votre culture ciné : images détournées, bandes-son piégées et clins d’œil inattendus ! Cinéphiles pointu·es, curieuses et curieux, il y en aura pour tous les goûts.
Un seul mot d’ordre : s’amuser avant tout !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T22:00:00.000+02:00
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https://www.t-n-b.fr/ cinema@t-n-b.fr
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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