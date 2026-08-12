UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma du TNB · Rennes

CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Cinéma du TNB
Adresse
1 rue saint Hélier 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

CINÉ-QUIZ Cinéma du TNB Rennes Vendredi 11 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ciné-Quiz au Bar du TNB ! Venez jouer seul·e ou en équipe.

Le TNB vous invite à un ciné-quiz déjanté !
Pierre vous propose un quiz décalé pour secouer votre culture ciné : images détournées, bandes-son piégées et clins d’œil inattendus ! Cinéphiles pointu·es, curieuses et curieux, il y en aura pour tous les goûts.
Un seul mot d’ordre : s’amuser avant tout !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T22:00:00.000+02:00

1
https://www.t-n-b.fr/  cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)