CINÉ-QUIZ, Cinéma du TNB, Rennes

CINÉ-QUIZ Jeudi 11 juin, 19h45 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Le TNB vous invite à un ciné-quiz déjanté !

Pierre vous propose un quiz décalé pour secouer votre culture ciné : images détournées, bandes-son piégées et clins d’œil inattendus ! Cinéphiles pointu·es, curieuses et curieux, il y en aura pour tous les goûts.

Un seul mot d’ordre : s’amuser avant tout !

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « cinema@t-n-b.fr »}]

Ciné-Quiz au Bar du TNB ! Venez jouer seul·e ou en équipe. quiz cinéma