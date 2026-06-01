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CINÉ-QUIZ, Cinéma du TNB, Rennes

CINÉ-QUIZ, Cinéma du TNB, Rennes

CINÉ-QUIZ, Cinéma du TNB, Rennes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Cinéma du TNB

Adresse : 1 rue saint Hélier 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Entrée libre

CINÉ-QUIZ Jeudi 11 juin, 19h45 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Le TNB vous invite à un ciné-quiz déjanté !
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Ciné-Quiz au Bar du TNB ! Venez jouer seul·e ou en équipe. quiz cinéma

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