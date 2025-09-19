CINÉ-QUIZ — Clémence et Dona Cinéma du TNB Rennes

CINÉ-QUIZ — Clémence et Dona Cinéma du TNB Rennes vendredi 19 septembre 2025.

CINÉ-QUIZ — Clémence et Dona Cinéma du TNB Rennes Vendredi 19 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ciné-Quiz au Bar du TNB nouvelle saison ! Pour ce premier rendez-vous de cette nouvelle saison, venez jouer avec Clemence et Dona.

Venez jouer au Bar du TNB ! Seul·e ou en équipe.

Accès gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T22:00:00.000+02:00

1

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine