CINÉ QUIZ >>> DANGEROUS ANIMALS La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ QUIZ >>> DANGEROUS ANIMALS Vendredi 22 août, 20h15 La Comète Marne

Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-08-22T20:15:00 – 2025-08-22T21:56:00

Fin : 2025-08-22T20:15:00 – 2025-08-22T21:56:00

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS, AVEC AVERTISSEMENT

De Sean Byrne | 2025 | Australie | 1h38 | VOST

Avec Hassie Harrison, Josh Heuston

Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs…

CINÉ QUIZ LE VENDREDI 22 AOÛT À 20H15 : Séance suivie d’un quiz sur « les animaux tueurs au cinéma » : venez tester vos connaissances !

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Séance suivie d’un quiz sur les « animaux tueurs au cinéma », venez tester vos connaissances ! La Comète DANGEROUS ANIMALS