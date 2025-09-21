Ciné-Quiz – Le Roi et l’oiseau Cinéma Le Trianon Romainville

Ciné-Quiz – Le Roi et l’oiseau Cinéma Le Trianon Romainville dimanche 21 septembre 2025.

Ciné-Quiz – Le Roi et l’oiseau Dimanche 21 septembre, 14h30 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis

Tarifs : plein 7€ – réduit 5€ – moins de 26 ans 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Projection du film d’animation Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault (1980)

A partir de 6 ans

Résumé : Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi…

Notre avis sur le film : Ce chef-d’œuvre adapté du conte d’Andersen est né de la complicité de Paul Grimault et Jacques Prévert. Ce dessin animé poétique et surréaliste entièrement peint à la gouache est à voir sur grand écran, qu’on soit enfant ou adulte !

Avant le film, quiz en salle !

Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.

Projection du film d’animation Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault (1980)

Le Roi et l’oiseau