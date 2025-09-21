Ciné-Quiz « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Ciné-Quiz « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur dimanche 21 septembre 2025.
Ciné-Quiz « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 20:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Une soirée pour célébrer les femmes qui font le cinéma, sur scène et en coulisses.
À l’occasion des Journées du Matrimoine, la Maison vous invite à célébrer les femmes du cinéma avec la projection du film « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma.
Avant la projection, nous vous proposons un ciné-quiz engagé pour mettre votre culture générale à l’épreuve autour des femmes qui ont marqué l’histoire du cinéma, à l’écran comme en coulisses.
« 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde. »
> Tarifs 7€ adulte, 6€ étudiant, 5€ moins de 14 ans, 5,80€ abonné. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
English :
An evening to celebrate the women who make movies, on stage and behind the scenes.
On the occasion of the Journées du Matrimoine, the Maison invites you to celebrate women in cinema with a screening of Céline Sciamma?s film « Portrait de la jeune fille en feu ».
Ahead of the screening, we?ll be offering you an engaging ciné-quiz to test your general knowledge about the women who have marked the history of cinema, both on screen and behind the scenes.
« 1770. Marianne is a painter, commissioned to paint the wedding portrait of Héloïse, a young woman who has just left the convent. Héloïse resists her destiny as a wife by refusing to pose. Marianne has to paint her in secret. Introduced to her as a lady-in-waiting, she watches her. »
German :
Ein Abend, an dem die Frauen gefeiert werden, die das Kino machen, auf der Bühne und hinter den Kulissen.
Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt das Haus Sie ein, die Frauen des Kinos mit der Vorführung des Films « Portrait de la jeune fille en feu » von Céline Sciamma zu feiern.
Vor der Vorführung bieten wir Ihnen ein engagiertes Filmquiz an, bei dem Sie Ihr Allgemeinwissen über Frauen auf die Probe stellen können, die die Geschichte des Kinos auf der Leinwand und hinter den Kulissen geprägt haben.
« 1770. Marianne ist Malerin und soll das Hochzeitsporträt von Héloïse anfertigen, einer jungen Frau, die gerade aus dem Kloster ausgetreten ist. Héloïse widersetzt sich ihrem Schicksal als Ehefrau, indem sie sich weigert, Modell zu sitzen. Marianne muss sie heimlich malen. Sie wird als Hofdame bei ihr eingeführt und beobachtet sie. »
Italiano :
Una serata per celebrare le donne che fanno cinema, sia sul palco che dietro le quinte.
In occasione delle Journées du Matrimoine, la Maison vi invita a celebrare le donne nel cinema con la proiezione del film Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma.
Prima della proiezione, partecipate a un ciné-quiz per testare le vostre conoscenze generali sulle donne che hanno segnato la storia del cinema, sia sullo schermo che dietro le quinte.
« 1770. Marianne è una pittrice e deve dipingere il ritratto di nozze di Héloïse, una giovane donna che ha appena lasciato il convento. Héloïse resiste al suo destino di moglie rifiutandosi di posare. Marianne deve ritrarla in segreto. Presentata a lei come dama di compagnia, la osserva »
Espanol :
Una velada para celebrar a las mujeres que hacen cine, tanto en el escenario como entre bastidores.
Con motivo de las Journées du Matrimoine, la Maison le invita a celebrar a las mujeres en el cine con la proyección de la película Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma.
Antes de la proyección, participe en un ciné-quiz para poner a prueba sus conocimientos generales sobre las mujeres que han dejado su huella en la historia del cine, tanto en la pantalla como entre bastidores.
« 1770. Marianne es pintora y tiene que pintar el retrato de boda de Héloïse, una joven que acaba de salir del convento. Héloïse se resiste a su destino de esposa negándose a posar. Marianne tiene que pintarla en secreto. Presentada como dama de compañía, la observa »
L’événement Ciné-Quiz « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65