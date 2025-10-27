Ciné-Quiz Timioche Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Ciné-Quiz Timioche

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

2025-10-27

2025-10-27

2025-10-27

Timioche 4 courts-métrages d’animation, Royaume-Uni, Allemagne, 41 min. Suivie d’un quiz découvre les créatures de l’océan avec Timioche !

Durée totale de la séance 1h.

Dans le cadre du Festival jeunesse Premières Toiles.

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

English : Ciné-Quiz Timioche

Timioche 4 animated shorts, UK, Germany, 41 min. Followed by a quiz discover ocean creatures with Timioche !

Total running time 1h.

German : Ciné-Quiz Timioche

Timioche 4 animierte Kurzfilme, Großbritannien, Deutschland, 41 Min. Anschließend Quiz Entdecke die Kreaturen des Ozeans mit Timioche !

Gesamtdauer der Vorstellung 1 Std.

Italiano :

Timioche 4 corti d’animazione, Regno Unito, Germania, 41 min. Seguito da un quiz Scopri le creature dell’oceano con Timioche !

Durata totale: 1 ora.

Espanol : Ciné-Quiz Timioche

Timioche 4 cortos de animación, Reino Unido, Alemania, 41 min. Seguido de un concurso ¡Descubre las criaturas del océano con Timioche!

Duración total: 1 hora.

