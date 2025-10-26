Ciné Quizz dans le cadre du Festival l’Oeil Vagabond Cinéma Le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Ciné Quizz dans le cadre du Festival l’Oeil Vagabond

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 16:30:00

2025-10-26

Après la diffusion des courts métrages, un quiz géant est organisé en salle et animé par l’équipe de l’Uffej, invitant les spectateurs à tester leur mémoire et leur attention sur les détails des courts métrages.

Le festival L’Œil Vagabond est un événement itinérant de cinéma jeune public, organisé chaque année pendant les vacances de la Toussaint par l’UFFEJ Bretagne (Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse).

Public familial pour les enfants de 5/6 ans. Durée des courts métrages 1h / durée du quizz 30 min .

