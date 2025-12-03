Ciné quizz enfants Bibliothèque Nozay
Ciné quizz enfants Bibliothèque Nozay mercredi 3 décembre 2025.
Ciné quizz enfants
Bibliothèque 21 rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Un film surprise,de fiction ou documentaire et un quiz d’observation.
Amateur de cinéma, Mathieu propose un temps ludique autour d’un film destiné à la jeunesse.
Gratuit
A partir de 5 ans
Sur inscription .
English :
A surprise film, fiction or documentary, and an observation quiz.
German :
Ein Überraschungsfilm,Fiktion oder Dokumentarfilm und ein Beobachtungsquiz.
Italiano :
Un film a sorpresa, di finzione o documentario, e un quiz di osservazione.
Espanol :
Una película sorpresa, ficción o documental, y un concurso de observación.
L’événement Ciné quizz enfants Nozay a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt