Ciné quizz enfants Bibliothèque Nozay

Ciné quizz enfants

Bibliothèque 21 rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :
2025-12-03

Un film surprise,de fiction ou documentaire et un quiz d’observation.
Amateur de cinéma, Mathieu propose un temps ludique autour d’un film destiné à la jeunesse.

Gratuit
A partir de 5 ans
Sur inscription   .

English :

A surprise film, fiction or documentary, and an observation quiz.

German :

Ein Überraschungsfilm,Fiktion oder Dokumentarfilm und ein Beobachtungsquiz.

Italiano :

Un film a sorpresa, di finzione o documentario, e un quiz di osservazione.

Espanol :

Una película sorpresa, ficción o documental, y un concurso de observación.

