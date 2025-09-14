Ciné quizz Place Frédéric Bastiat Mugron
Ciné quizz Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 14 septembre 2025.
Ciné quizz
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Après la séance du Ciné Schtroumpfs durant laquelle vous avez choisi le film que vous souhaiteriez voir, (re)découvrez la comédie familiale « Y a pas de réseau » accompagné d’un quizz animé par Stephen, notre médiateur cinéma.
Après la séance du Ciné Schtroumpfs durant laquelle vous avez choisi le film que vous souhaiteriez voir, (re)découvrez la comédie familiale « Y a pas de réseau » accompagné d’un quizz animé par Stephen, notre médiateur cinéma. .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42
English : Ciné quizz
After the Ciné Schtroumpfs session during which you chose the film you would like to see, (re)discover the family comedy « Y a pas de réseau » accompanied by a quiz led by Stephen, our cinema mediator.
German : Ciné quizz
Nach der Vorstellung des Ciné Schtroumpfs, bei der Sie den Film ausgewählt haben, den Sie gerne sehen möchten, entdecken Sie die Familienkomödie « Y a pas de réseau » (wieder), begleitet von einem Quiz, das von Stephen, unserem Kinovermittler, moderiert wird.
Italiano :
Dopo la proiezione di Ciné Schtroumpfs, durante la quale avete scelto il film che desiderate vedere, (ri)scoprite la commedia per famiglie « Y a pas de réseau » accompagnata da un quiz condotto da Stephen, il nostro mediatore cinematografico.
Espanol : Ciné quizz
Después de la proyección de Ciné Schtroumpfs durante la cual eligió la película que le gustaría ver, (re)descubra la comedia familiar « Y a pas de réseau » acompañada de un concurso dirigido por Stephen, nuestro mediador cinematográfico.
L’événement Ciné quizz Mugron a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Terres de Chalosse