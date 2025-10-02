CINÉ REGARD L’intérêt d’Adam Ciné Salines Dieuze
Ciné Salines 15 Les Salines Royales Dieuze Moselle
CINÉ-REGARD
L’intérêt d’Adam
de Laura Wandel avec Léa Drucker
Adam, un jeune garçon hospitalisé en service pédiatrique, est en état de malnutrition sévère, alimenté par sonde gastrique. À ses côtés, sa mère, incarnée avec intensité par Anamaria Vartolomei, dont l’amour toxique et possessif complique chaque geste
Durée 1h13Tout public
Ciné Salines 15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07
English :
CINÉ-REGARD
Adam’s interest
by Laura Wandel with Léa Drucker
Adam, a young boy hospitalized in a pediatric ward, is in a state of severe malnutrition, fed by gastric tube. At his side is his mother, played with intensity by Anamaria Vartolomei, whose toxic, possessive love complicates his every move
Running time 1h13
German :
CINÉ-REGARD
Adams Interesse
von Laura Wandel mit Léa Drucker
Adam, ein kleiner Junge auf der Kinderstation, ist stark unterernährt und wird über eine Magensonde ernährt. An seiner Seite ist seine Mutter, intensiv verkörpert von Anamaria Vartolomei, deren toxische und besitzergreifende Liebe jede Geste erschwert
Dauer 1h13
Italiano :
CINÉ-REGARD
L’interesse di Adam
di Laura Wandel con Léa Drucker
Adam, un ragazzino ricoverato in un reparto pediatrico, è in uno stato di grave malnutrizione, alimentato attraverso un sondino gastrico. Al suo fianco c’è la madre, interpretata con intensità da Anamaria Vartolomei, il cui amore tossico e possessivo complica ogni sua mossa
Durata: 1 ora e 13 minuti
Espanol :
CINÉ-REGARD
El interés de Adam
de Laura Wandel con Léa Drucker
Adam, un niño hospitalizado en un pabellón pediátrico, se encuentra en estado de desnutrición severa, alimentado a través de una sonda gástrica. A su lado está su madre, interpretada con intensidad por Anamaria Vartolomei, cuyo amor tóxico y posesivo complica todos sus movimientos
Duración: 1 hora 13 minutos
