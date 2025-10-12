Ciné Regards rue du palais de justice Saint-Mihiel
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 17:00:00
Dossier 137
1h 55min | Policier
De Dominik Moll | Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Synopsis
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.Tout public
English :
Dossier 137
1h 55min | Thriller
By Dominik Moll | With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Synopsis:
Dossier 137 appears to be just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the police force. A tense demonstration, a young man wounded by an LBD shot, circumstances to be clarified to establish responsibility… But an unexpected element is about to trouble Stéphanie, for whom dossier 137 becomes more than just a number.
German :
Akte 137
1h 55min | Krimi
Von Dominik Moll | Mit Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Synopsis:
Der Fall 137 ist scheinbar ein weiterer Fall für Stéphanie, Ermittlerin bei der IGPN, der Polizeibehörde. Eine angespannte Demonstration, ein junger Mann, der durch einen LBD-Schuss verletzt wurde, Umstände, die geklärt werden müssen, um eine Verantwortung festzustellen… Doch ein unerwartetes Element verwirrt Stéphanie, für die der Fall 137 mehr als nur eine Nummer wird.
Italiano :
Dossier 137
1h 55min | Crime thriller
Di Dominik Moll | Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Sinossi:
Il caso 137 sembra essere un caso come tanti per Stéphanie, investigatrice della polizia IGPN. Una manifestazione tesa, un giovane ferito da un LBD, circostanze che devono essere chiarite per stabilire le responsabilità… Ma un elemento inaspettato sta per turbare Stéphanie, per la quale il dossier 137 sta diventando più di un semplice numero.
Espanol :
Expediente 137
1h 55min | Thriller policíaco
De Dominik Moll | Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Sinopsis:
El expediente 137 parece ser un caso más para Stéphanie, una investigadora del IGPN, el cuerpo de policía. Una manifestación tensa, un joven herido por un LBD, circunstancias que hay que aclarar para establecer responsabilidades… Pero un elemento inesperado está a punto de perturbar a Stéphanie, para quien el expediente 137 se está convirtiendo en algo más que un número.
