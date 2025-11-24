Ciné Regards Salle Mangeot Saint-Mihiel
Ciné Regards Salle Mangeot Saint-Mihiel dimanche 18 janvier 2026.
Ciné Regards
Salle Mangeot 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
1h 35min | Drame
De Max Walker-Silverman | Avec Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis
Synopsis
Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.Tout public
English :
1h 35min | Drama
By Max Walker-Silverman | With Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis
Synopsis:
In the American West, devastated by raging fires, Dusty sees his ranch destroyed by flames. He finds refuge in a makeshift camp and slowly begins to make sense of his life again. Surrounded by people who, like him, have lost everything, unexpected bonds are forged. Buoyed by the hope of reconnecting with his daughter and ex-wife, he gradually rediscovers the will to rebuild his life.
German :
1h 35min | Drama
Von Max Walker-Silverman | Mit Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis
Synopsis:
Im amerikanischen Westen, der von verheerenden Bränden verwüstet wurde, muss Dusty mit ansehen, wie seine Ranch von den Flammen ausgelöscht wird. Er findet Zuflucht in einem provisorischen Lager und beginnt langsam, seinem Leben wieder einen Sinn zu geben. Inmitten von Menschen, die wie er alles verloren haben, entstehen unerwartete Verbindungen. In der Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau findet er nach und nach den Willen, alles wieder aufzubauen.
Italiano :
1h 35min | Dramma
Di Max Walker-Silverman | Con Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis
Sinossi:
Nel West americano, devastato da incendi furiosi, Dusty vede il suo ranch distrutto dalle fiamme. Trova rifugio in un accampamento di fortuna e lentamente ricomincia a dare un senso alla sua vita. Circondato da persone che, come lui, hanno perso tutto, si creano legami inaspettati. Sostenuto dalla speranza di riallacciare i rapporti con la figlia e l’ex moglie, ritrova gradualmente la volontà di ricostruire la sua vita.
Espanol :
1h 35min | Drama
Por Max Walker-Silverman | Con Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis
Sinopsis:
En el Oeste americano, devastado por los voraces incendios, Dusty ve su rancho destruido por las llamas. Encuentra refugio en un campamento improvisado y poco a poco empieza a encontrar de nuevo el sentido a su vida. Rodeado de personas que, como él, lo han perdido todo, se forjan lazos inesperados. Animado por la esperanza de reencontrarse con su hija y su ex mujer, redescubre poco a poco la voluntad de reconstruir su vida.
