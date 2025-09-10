[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe Scène Nationale Dieppe
[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe Scène Nationale Dieppe mercredi 10 septembre 2025.
[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes
Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:15:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
Venez découvrir « En fanfare », une comédie tendre et musicale !
Adapté du roman d’Amélie Nothomb, ce film poétique et coloré nous emmène dans l’enfance de la petite Amélie au Japon des années 60-70. Entre émerveillement, humour et tendresse, plongez dans un univers visuel lumineux, peuplé de paysages enchanteurs et de personnages attachants.
Comme toujours, la séance est ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap. Ici, on peut bouger, parler, sortir de la salle et y revenir, sans gêner personne. Le tout dans une ambiance détendue, accueillante, et accompagnée par notre super équipe de bénévoles. .
Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org
English : [Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie