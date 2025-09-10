[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe Scène Nationale Dieppe mercredi 10 septembre 2025.

[Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes

Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:15:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Venez découvrir « En fanfare », une comédie tendre et musicale !

Adapté du roman d’Amélie Nothomb, ce film poétique et coloré nous emmène dans l’enfance de la petite Amélie au Japon des années 60-70. Entre émerveillement, humour et tendresse, plongez dans un univers visuel lumineux, peuplé de paysages enchanteurs et de personnages attachants.

Comme toujours, la séance est ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap. Ici, on peut bouger, parler, sortir de la salle et y revenir, sans gêner personne. Le tout dans une ambiance détendue, accueillante, et accompagnée par notre super équipe de bénévoles. .

Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org

English : [Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Ciné relax] Amélie et la métaphysique des tubes Dieppe a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie