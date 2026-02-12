CINÉ RELAX BIG CITY

Mèze Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Le cinéma, c’est pour tout le monde !Film Big City

Le cinéma, c’est pour tout le monde !Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine séance Ciné Relax à Mèze Film Big City, une comédie de Djamel Bensalah (1h40)C’est Carnaval !Pour cette séance spéciale, venez déguisés !Après la projection, un goûter festif vous sera proposé, avec des animations customisation de masques de carnaval, jeux et autres surprises !Une séance Ciné Relax, c’est quoi ?Il s’agit d’une séance ouverte à tous, adaptée aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques au cinéma.L’ambiance est bienveillante et inclusive lumière douce, son modéré, présence de bénévoles, pas de publicités ni de bandes-annonces.Réservation conseillée pour les groupes et/ou les personnes en fauteuil roulant.Une séance organisée par Handi Actions Cap 34, la Ville de Mèze et le Cinéma Le Taurus, dans le cadre du réseau national Ciné Relax.Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de cinéma convivial et inclusif ! .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 81 70 cinema-taurus@ville-meze.fr

English :

Cinema is for everyone! Film: Big City

