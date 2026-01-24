CINÉ RELAX BISCUIT, LE CHIEN FANTASTIQUE Mèze

CINÉ RELAX BISCUIT, LE CHIEN FANTASTIQUE

Quai Voltaire Mèze Hérault

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Une séance Relax, c’est une séance ouverte à tous, rendue accessible aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques au cinéma lumière tamisée, son modéré, pas de publicité et accueil bienveillant assuré par des bénévoles.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine séance Ciné Relax à Frontignan !Film “Biscuit, le chien fantastique” durée 1h32 -Animation , Comédie , Famille.Dimanche 1er février 2026 à 14h00Cinéma Quai des Lumières FrontignanTarif unique 5,50 €Cette séance en avant-première sera suivie d’un goûter spécial Chandeleur, avec une crêpe party pour prolonger ce moment de partage et de convivialitéRéservation conseillée pour les groupes et les fauteuils roulants Merci de contacter le Cinéma Quai des Lumières .Tél. 04 67 18 50 00frontignan@cinerelax.orgUne séance Relax, c’est une séance ouverte à tous, rendue accessible aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques au cinéma lumière tamisée, son modéré, pas de publicité et accueil bienveillant assuré par des bénévoles. .

Quai Voltaire Mèze 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 frontignan@cinerelax.org

English :

A friendly event, open to all and suitable for everyone, organized by Handi-Actions Cap 34

