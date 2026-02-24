[Ciné Relax] Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Ciné Relax]

Dieppe Scène Nationale / 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:15:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de Mars au féminin Formidables femmes de sciences, Ciné Relax Dieppe vous propose la projection du film Le Théorème de Marguerite, drame d’Anna Novion (1h52).

Le film retrace la trajectoire captivante d’une brillante chercheuse en mathématiques, seule fille de sa promotion, qui choisit de se réinventer après un échec. Un récit inspirant sur la persévérance, la passion scientifique et la place des femmes dans le monde des sciences.

À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, venez avec vos chaussettes dépareillées !

Conférence 16h15

Forum Médiathèque

Après la séance, prolongez l’après-midi avec une rencontre exceptionnelle avec Caroline Freissinet, astrochimiste, pour un temps d’échange autour des sciences et de la recherche.

♿ Accessibilité

• Audiodescription

• Sous-titres .

+33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org

