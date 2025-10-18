Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

Ciné Relax

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Film « Rebelle »

Avec ou sans handicap le cinéma pour tous

Gratuit sur réservation .

Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

English :

Rebel » movie

German :

Film « Rebel » (Rebell)

Italiano :

Film « Ribelle

Espanol :

Película « Rebelde

