UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grandchamp-des-Fontaines

Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Victor Hugo · Grandchamp-des-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Victor Hugo
Adresse
3 Esplanade de l'Europe Espace des Cèdres
Ville
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Grandchamp-des-Fontaines

Ciné Relax

Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Le plaisir de partager une séance de cinéma
Avec ou sans handicap le cinéma pour tous
Gratuit sur réservation   .

Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70  mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pleasure of sharing a cinema experience

L’événement Ciné Relax Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-29 par Pays Erdre Canal Forêt

À voir aussi à Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique)