[Ciné relax] La petite fanfare de Noël Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Ciné relax] La petite fanfare de Noël

Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Venez découvrir La petite fanfare de Noël !

Dans un paysage enneigé féerique, un éléphant musicien et un petit personnage plein d’énergie vous invitent à vivre une aventure tendre et joyeuse. Entre notes de trompette, amitié et esprit festif, ce programme de courts métrages promet rires, magie et émerveillement pour les petits comme pour les grands. Un vrai moment de bonheur à savourer en famille ❤️❄️ .

Comme toujours, la séance est ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap. Ici, on peut bouger, parler, sortir de la salle et y revenir, sans gêner personne. Le tout dans une ambiance détendue, accueillante, et accompagnée par notre super équipe de bénévoles. .

Dieppe Scène Nationale 1 Quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org

